Минобороны: БПЛА сбили ночью над Рязанской областью

В период с 20:00 12 августа до 8:00 13 августа средствами ПВО перехвачены 362 беспилотника. Дроны уничтожены и над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.