В Рязанской области дважды за утро объявили беспилотную опасность

Об этом пишет РСЧС. Первая угроза атаки БПЛА действовала полтора часа, с 6:00 до 7:30. Вторую объявили спустя четыре минуты, в 7:34 — она действует в данный момент. Рязанцам порекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам.