Больше 400 рязанцев остаются без горячей воды уже четвертый месяц

Больше 400 рязанцев остаются без горячей воды уже четвертый месяц, смета на запуск котельной на Касимовском шоссе не готова. Об этом РЗН.инфо рассказали жители домов №№ 67 и 69. Проблемы начались еще в мае, когда бывшее ТСЖ «Три богатыря», от услуг которого жильцы отказались в 2023 году, отключило подачу горячей воды, аргументируя это тем, что жильцы перестали исправно платить по завышенным, как уверены рязанцы, тарифам.

Больше 400 рязанцев остаются без горячей воды уже четвертый месяц, смета на запуск котельной на Касимовском шоссе не готова. Об этом РЗН.инфо рассказали жители домов №№ 67 и 69.

Проблемы начались еще в мае, когда бывшее ТСЖ «Три богатыря», от услуг которого жильцы отказались в 2023 году, отключило подачу горячей воды, аргументируя это тем, что жильцы перестали исправно платить по завышенным, как уверены рязанцы, тарифам. Товарищество осталось собственником пристроенной котельной, не передав ее новой УК, а официальные инстанции начали перекладывать ответственность друг на друга. В материале РЗН.инфо можно прочитать подробнее, как ситуацию запустили до такого уровня.

После освещения в СМИ и доклада губернатору о патовой, как называют ее жители дома, ситуации за дом, наконец, взялись. На последней встрече с представителями УК, ТСЖ и властей, которая прошла 31 июля в котельной, ожидалось составление сметы для текущего ремонта возможных неисправностей в оборудовании, простаивавшем несколько месяцев. Представитель ТСЖ заявил, что от котельной они уже отказались, но УК дома отказывается брать ее в свое ведомство: у управляющей компании якобы нет персонала и опыта для обслуживания именно котельного оборудования.

В администрации Рязани пояснили, что смету ждут до 15 августа. После этого работы по восстановлению горячей воды продолжатся.

«Одни бросили, а вторые не берут… так надо тогда УК административно обязать это сделать. У нас отопительный сезон на носу, уже похолодало, а дети и старики живут без горячей воды…», — поделился один из жителей дома.