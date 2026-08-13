Больше 400 рязанцев остаются без горячей воды уже четвертый месяц, смета на запуск котельной на Касимовском шоссе не готова. Об этом РЗН.инфо рассказали жители домов №№ 67 и 69.
Проблемы начались еще в мае, когда бывшее ТСЖ «Три богатыря», от услуг которого жильцы отказались в 2023 году, отключило подачу горячей воды, аргументируя это тем, что жильцы перестали исправно платить по завышенным, как уверены рязанцы, тарифам. Товарищество осталось собственником пристроенной котельной, не передав ее новой УК, а официальные инстанции начали перекладывать ответственность друг на друга. В материале РЗН.инфо можно прочитать подробнее, как ситуацию запустили до такого уровня.
После освещения в СМИ и доклада губернатору о патовой, как называют ее жители дома, ситуации за дом, наконец, взялись. На последней встрече с представителями УК, ТСЖ и властей, которая прошла 31 июля в котельной, ожидалось составление сметы для текущего ремонта возможных неисправностей в оборудовании, простаивавшем несколько месяцев. Представитель ТСЖ заявил, что от котельной они уже отказались, но УК дома отказывается брать ее в свое ведомство: у управляющей компании якобы нет персонала и опыта для обслуживания именно котельного оборудования.
В администрации Рязани пояснили, что смету ждут до 15 августа. После этого работы по восстановлению горячей воды продолжатся.
«Одни бросили, а вторые не берут… так надо тогда УК административно обязать это сделать. У нас отопительный сезон на носу, уже похолодало, а дети и старики живут без горячей воды…», — поделился один из жителей дома.