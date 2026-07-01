Губернатору доложили о ситуации с отключением горячей воды больше чем на 45 дней на Касимовском шоссе

На заседании регионального правительства руководитель Центра управления регионом Елена Королева доложила губернатору о проблеме двух домов на Касимовском шоссе. Это произошло 1 июля.
«Сохраняются вопросы по работе управляющих компаний. Жители недовольны содержанием многоквартирных домов, в частности уборкой в подъездах и дворах, а также отсутствием оперативной обратной связи по оставленным заявкам. Отмечу ситуацию с отключением с мая горячей воды в доме № 69 на Касимовском шоссе. Ситуация произошла из-за отказа ТСЖ передавать котельную новой управляющей компании. Жители просят вмешаться, ускорить процесс. По информации ГЖИ, сейчас проводится проверка документов», — отметила Елена Королева.
Напомним, рязанцы уже больше полутора месяцев живут без горячей воды. Местные жители опасаются, что из-за затянувшегося конфликта между организациями они могут остаться и без отопления в предстоящий зимний сезон.
О том, что происходит в двух домах и почему рязанцы боятся остаться без отопления зимой, можно прочитать в публикации РЗН. Инфо.