Губернатору доложили о ситуации с отключением горячей воды больше чем на 45 дней на Касимовском шоссе

«Сохраняются вопросы по работе управляющих компаний. Жители недовольны содержанием многоквартирных домов, в частности уборкой в подъездах и дворах, а также отсутствием оперативной обратной связи по оставленным заявкам. Отмечу ситуацию с отключением с мая горячей воды в доме № 69 на Касимовском шоссе. Ситуация произошла из-за отказа ТСЖ передавать котельную новой управляющей компании. Жители просят вмешаться, ускорить процесс. По информации ГЖИ, сейчас проводится проверка документов», — отметила Елена Королева. Напомним, рязанцы уже больше полутора месяцев живут без горячей воды. Местные жители опасаются, что из-за затянувшегося конфликта между организациями они могут остаться и без отопления в предстоящий зимний сезон.