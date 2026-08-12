Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани по нацпроекту «Молодежь и дети»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани. Оно осуществляется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «Рязанская область одной из первых приступила к реализации такого проекта по поручению Президента. Школа появится в микрорайоне Мервино и станет современным образовательным центром, где дети смогут раскрывать свои таланты, а педагоги — применять передовые образовательные практики. Открыть новую флагманскую школу планируем уже в следующем году», — отметил глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани. Оно осуществляется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе облправительства.

«Рязанская область одной из первых приступила к реализации такого проекта по поручению Президента. Школа появится в микрорайоне Мервино и станет современным образовательным центром, где дети смогут раскрывать свои таланты, а педагоги — применять передовые образовательные практики. Открыть новую флагманскую школу планируем уже в следующем году», — отметил глава региона.

По словам Павла Малкова, строительство идет по графику. Уже готовы фундаменты учебного корпуса и кампуса, завершается возведение стен, перекрытий, лестниц и входных групп. На треть выполнены работы по устройству кровли и установке окон. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей — отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строители также приступили к отделке фасадов.

Напомним, учебное заведение для одаренных детей появится в Мервине рядом со дворцом единоборств. Обучение там будет проходить по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному.

На территории планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, общежитие на 300 человек и парковую зону.

Ранее говорилось, что строительная готовность объекта составляет 42%.