Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
19°
Чтв, 13
16°
Птн, 14
17°
ЦБ USD 82.37 -0.24 12/08
ЦБ EUR 95.18 -0.11 12/08
Нал. USD 83.06 / 83.45 12/08 14:55
Нал. EUR 97.05 / 97.90 12/08 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
893
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 377
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 120
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани по нацпроекту «Молодежь и дети»
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани. Оно осуществляется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «Рязанская область одной из первых приступила к реализации такого проекта по поручению Президента. Школа появится в микрорайоне Мервино и станет современным образовательным центром, где дети смогут раскрывать свои таланты, а педагоги — применять передовые образовательные практики. Открыть новую флагманскую школу планируем уже в следующем году», — отметил глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о строительстве флагманской школы в Рязани. Оно осуществляется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе облправительства.

«Рязанская область одной из первых приступила к реализации такого проекта по поручению Президента. Школа появится в микрорайоне Мервино и станет современным образовательным центром, где дети смогут раскрывать свои таланты, а педагоги — применять передовые образовательные практики. Открыть новую флагманскую школу планируем уже в следующем году», — отметил глава региона.

По словам Павла Малкова, строительство идет по графику. Уже готовы фундаменты учебного корпуса и кампуса, завершается возведение стен, перекрытий, лестниц и входных групп. На треть выполнены работы по устройству кровли и установке окон. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей — отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строители также приступили к отделке фасадов.

Напомним, учебное заведение для одаренных детей появится в Мервине рядом со дворцом единоборств. Обучение там будет проходить по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному.

На территории планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, общежитие на 300 человек и парковую зону.

Ранее говорилось, что строительная готовность объекта составляет 42%.