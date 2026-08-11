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Власти оценили строительную готовность флагманской школы в Рязани
Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 42%. «В настоящее время завершаются работы по возведению внешних и внутренних несущих стен и перегородок, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций, также началась отделка фасада. Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации», — говорится в сообщении.

Власти оценили строительную готовность флагманской школы в Мервине. Соответствующая информация 10 августа опубликована на сайте облправительства.

Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 42%.

«В настоящее время завершаются работы по возведению внешних и внутренних несущих стен и перегородок, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций, также началась отделка фасада.

Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации», — говорится в сообщении.

Указано, что в школе появятся более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе, биологической, экологической, ИT- и нейросистем. Кроме того, оборудуют кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт‑студию и телестудию, спортплощадку.

Как уточнили в публикации, в учебном заведении будут учиться дети с 7 по 11‑й классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей. Технологический включает в себя ИT-технологии, робототехнику, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику), естественно-научный — медицину, фармацевтику и генетику.

Педагоги и управленцы для учреждения будут также подбираться на конкурсной основе. Учителя дополнительно пройдут повышение квалификации.

Напомним, пилотная флагманская школа для одаренных детей появится в Мервине рядом со дворцом единоборств. Обучение там будет проходить по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному.

На территории планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, общежитие на 300 человек и парковую зону.

Ранее говорилось, что начали строить третий этаж учебного корпуса флагманской школы.