Власти: отказавшиеся от поездок рязанцы помогают снижать ажиотаж на заправках

На фоне второй волны нехватки бензина власти поблагодарили тех рязанцев, кто отказался от поездок на личном транспорте и заправляется по мере необходимости. Соответствующий комментарий минэкономразвития региона опубликован в соцсетях в ответ на жалобу на нехватку бензина. В министерстве заявили, что ситуация с топливом «не самая простая», но это — «временные трудности». Также в комментарии рассказали, что областные власти наводятся постоянной связи с федеральными коллегами и поставщиками, активно выстраивая новую логистику поставок.

На фоне второй волны нехватки бензина власти поблагодарили тех рязанцев, кто отказался от поездок на личном транспорте и заправляется по мере необходимости. Соответствующий комментарий минэкономразвития региона опубликован в соцсетях в ответ на жалобу на нехватку бензина.

В министерстве заявили, что ситуация с топливом «не самая простая», но это — «временные трудности». Также в комментарии рассказали, что областные власти наводятся постоянной связи с федеральными коллегами и поставщиками, активно выстраивая новую логистику поставок.

«Просим жителей проявить терпение и благодарим тех, кто сократил поездки на личном транспорте и заправляется по текущей необходимости: это позволяет снизить ажиотаж на заправках», — написали в ведомстве.

Ранее рязанские власти назвали причину второй волны дефицита топлива.

При этом на автозаправках сети «Роснефть» продажа топлива физическим лицам осуществляется с учетом временных ограничений объема — до 30 литров в бак.