В Рязани начали строить третий этаж учебного корпуса флагманской школы

«Продолжаем следить за строительством школы для одаренных детей в районе Мервино. В настоящее время возводятся несущие конструкции третьего этажа учебного корпуса, второго этажа здания кампуса», — говорится в сообщении. Напомним, пилотная флагманская школа для одаренных детей появится в Мервине рядом со дворцом единоборств. Обучение там будет проходить по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. На территории планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, четырехэтажный кампус, площадки для подвижных игр младшеклассников.

Ранее сообщалось, что устройство бетонной чаши бассейна завершено.

Фото: официальная группа регионального госстройнадзора в «ВК».