Пропавший в рязанском лесу пенсионер найден
Мужчина ушел в лес за грибами 30 июля и пропал. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа. На поиски пенсионера выезжали волонтеры. 1 августа стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
Пропавший в рязанском лесу пенсионер найден. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
Мужчина ушел в лес за грибами 30 июля и пропал. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа. На поиски пенсионера выезжали волонтеры.
1 августа стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.