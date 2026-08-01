Пропавший в рязанском лесу пенсионер найден

Мужчина ушел в лес за грибами 30 июля и пропал. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа. На поиски пенсионера выезжали волонтеры. 1 августа стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.