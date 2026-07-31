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В Рязанской области начались поиски 79-летнего пенсионера
Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт». Мужчина пропал 30 июля, когда ушел в лес за грибами. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа. Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые. В день пропажи был одет в темный камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Отмечается, что с собой у него была корзинка на веревке. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорг: Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.

В Рязанской области начались поиски 79-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 30 июля, когда ушел в лес за грибами. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые.

В день пропажи был одет в темный камуфляжный костюм и резиновые сапоги.

Отмечается, что с собой у него была корзинка на веревке.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорг: Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.