В Рязанской области начались поиски 79-летнего пенсионера
Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт». Мужчина пропал 30 июля, когда ушел в лес за грибами. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа. Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые. В день пропажи был одет в темный камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Отмечается, что с собой у него была корзинка на веревке. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорг: Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.
В Рязанской области начались поиски 79-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».
Мужчина пропал 30 июля, когда ушел в лес за грибами. Сам он из деревни Гарь Касимовского округа.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые.
В день пропажи был одет в темный камуфляжный костюм и резиновые сапоги.
Отмечается, что с собой у него была корзинка на веревке.
Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорг: Котяша (Екатерина):