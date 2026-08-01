Появились кадры задержания рязанца, который планировал перейти на сторону ВСУ

Мужчина признался, что собирался вступить в ВСУ. «В иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp* сотрудничал с украинской разведкой и планировал эмигрировать на Украину и вступить в ряды ВСУ», — заявил он на видео. Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух жителей Рязанской и Вологодской областей, подозреваемых в госизмене в интересах украинских спецслужб. *принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Появились кадры задержания рязанца, который планировал перейти на сторону ВСУ. Видео ФСБ опубликовало 1 августа ТАСС.

Мужчина признался, что собирался вступить в ВСУ.

«В иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp* сотрудничал с украинской разведкой и планировал эмигрировать на Украину и вступить в ряды ВСУ», — заявил он на видео.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух жителей Рязанской и Вологодской областей, подозреваемых в госизмене в интересах украинских спецслужб.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Фото и видео взяты с сайта ТАСС.