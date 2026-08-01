ФСБ задержала в Рязанской области мужчину за госизмену

Отмечается, что житель Рязанской области 1978 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. По данным ФСБ, для этого он в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Еще одного подозреваемого 2001 года рождения поймали в Великоустюгском округе Вологодской области. Следственные подразделения УФСБ России по Рязанской и Вологодской областям возбудили уголовные дела.

В Рязанской и Вологодской областях задержали двух мужчин по подозрению в госизмене в пользу Киева. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что житель Рязанской области 1978 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. По данным ФСБ, для этого он в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

Еще одного подозреваемого 2001 года рождения поймали в Великоустюгском округе Вологодской области. Известно, что его завербовал через Теlеgram сотрудник Службы безопасности Украины. Как уточнили в ФСБ, злоумышленник помогал киевским вербовщикам искать людей, которые смогут совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Следственные подразделения УФСБ России по Рязанской и Вологодской областям возбудили уголовные дела по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и статье 275 УК РФ (госизмена). Мужчин заключили под стражу.

Позже появились кадры задержания рязанца, который планировал перейти на сторону ВСУ.