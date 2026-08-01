Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
Пнд, 03
25°
ЦБ USD 79.46 -0.4 01/08
ЦБ EUR 91.19 0.31 01/08
Нал. USD 80.70 / 80.90 01/08 08:03
Нал. EUR 92.91 / 93.95 01/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
Вчера 12:46
795
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 172
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 543
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ФСБ задержала в Рязанской области мужчину за госизмену
Отмечается, что житель Рязанской области 1978 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. По данным ФСБ, для этого он в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Еще одного подозреваемого 2001 года рождения поймали в Великоустюгском округе Вологодской области. Следственные подразделения УФСБ России по Рязанской и Вологодской областям возбудили уголовные дела.

В Рязанской и Вологодской областях задержали двух мужчин по подозрению в госизмене в пользу Киева. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что житель Рязанской области 1978 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. По данным ФСБ, для этого он в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

Еще одного подозреваемого 2001 года рождения поймали в Великоустюгском округе Вологодской области. Известно, что его завербовал через Теlеgram сотрудник Службы безопасности Украины. Как уточнили в ФСБ, злоумышленник помогал киевским вербовщикам искать людей, которые смогут совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Следственные подразделения УФСБ России по Рязанской и Вологодской областям возбудили уголовные дела по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и статье 275 УК РФ (госизмена). Мужчин заключили под стражу.

Позже появились кадры задержания рязанца, который планировал перейти на сторону ВСУ.