В мэрии объяснили, почему в Рязани на месте спиленных деревьев появился асфальт

В мэрии объяснили, почему в центре Рязани на улице Горького на месте спиленных деревьев появился асфальт. Комментарий появился в соцсетях 3 декабря.

Как рассказали в горадминистрации, старые посадочные лунки заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех. Этого требует ГОСТ, рассказали в ведомстве.

«Высадку новых деревьев по улице Горького продолжим весной 2026 года. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — заверили в мэрии.

Ранее рязанцы заметили, что после вырубки деревьев территория оказалась «закатана в асфальт» и «облысела».

В октябре в Рязани полностью вырубили деревья. Сообщалось, что их невозможно спасти, на растениях обнаружили заражение ясеневой изумрудной златкой.