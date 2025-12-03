Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.55 / 78.50 03/12 12:55
Нал. EUR 91.75 / 92.67 03/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
676
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
825
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 419
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В мэрии объяснили, почему в Рязани на месте спиленных деревьев появился асфальт
Как рассказали в горадминистрации, старые посадочные лунки заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех. Этого требует ГОСТ, рассказали в ведомстве. «Высадку новых деревьев по улице Горького продолжим весной 2026 года. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — заверили в мэрии.

В мэрии объяснили, почему в центре Рязани на улице Горького на месте спиленных деревьев появился асфальт. Комментарий появился в соцсетях 3 декабря.

Как рассказали в горадминистрации, старые посадочные лунки заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех. Этого требует ГОСТ, рассказали в ведомстве.

«Высадку новых деревьев по улице Горького продолжим весной 2026 года. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — заверили в мэрии.

Ранее рязанцы заметили, что после вырубки деревьев территория оказалась «закатана в асфальт» и «облысела».

В октябре в Рязани полностью вырубили деревья. Сообщалось, что их невозможно спасти, на растениях обнаружили заражение ясеневой изумрудной златкой.