Волонтеры в Рязани распилили рухнувшие из-за непогоды деревья
Работы провели с 5 по 6 июля по адресам: Московское шоссе; улица Стройкова; улица Станкозаводская; улица Октябрьская; улица Солнечная; улица Есенина. Напомним, 5 июля из-за дождя в Рязани затопило двор на 1-м Тракторном проезде. Кроме того, автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня.
Волонтеры в Рязани распилили рухнувшие из-за непогоды деревья. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».
Работы провели с 5 по 6 июля по адресам:
- Московское шоссе;
- улица Стройкова;
- улица Станкозаводская;
- улица Октябрьская;
- улица Солнечная;
- улица Есенина.
Напомним, 5 июля из-за дождя в Рязани затопило двор на 1-м Тракторном проезде. Кроме того, автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня.
Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».