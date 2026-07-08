Волонтеры в Рязани распилили рухнувшие из-за непогоды деревья

Работы провели с 5 по 6 июля по адресам: Московское шоссе; улица Стройкова; улица Станкозаводская; улица Октябрьская; улица Солнечная; улица Есенина. Напомним, 5 июля из-за дождя в Рязани затопило двор на 1-м Тракторном проезде. Кроме того, автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня.

Волонтеры в Рязани распилили рухнувшие из-за непогоды деревья. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

Работы провели с 5 по 6 июля по адресам:

Московское шоссе;

улица Стройкова;

улица Станкозаводская;

улица Октябрьская;

улица Солнечная;

улица Есенина.

Напомним, 5 июля из-за дождя в Рязани затопило двор на 1-м Тракторном проезде. Кроме того, автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».