В Рязани проверят качество воздуха после жалоб на вонь

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку после жалоб рязанцев на вонь в районе Недостоева. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Природоохранной прокуратурой инициировано выездное обследование передвижной лаборатории министерства природопользования Рязанской области. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры реагирования», — отметили в надзорном ведомстве. Напомним, рязанцы жаловались на вонь от сжигания химических веществ в Недостоеве. В районе замечали дым.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку после жалоб горожан на вонь в районе Недостоева. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Природоохранной прокуратурой инициировано выездное обследование передвижной лаборатории министерства природопользования Рязанской области. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, рязанцы жаловались на вонь от сжигания химических веществ в Недостоеве. В районе замечали дым.