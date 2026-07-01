Рязанцы пожаловались на вонь от ночного сжигания химических веществ

Об этом сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, рядом с районом Недостоево, на улице Прижелезнодорожная каждый вечер и ночь жгут какую-то химию. «Воняет жутко», — пишут люди. Рязанцы отмечают, что вызывали службы, которые приезжали, проверяли воздух днем и ничего не находя. «Потому что все выветривается», — объясняют они. Жители беспокоятся, что никто ничего не может сделать. Они надеются, что проблему получится решить.

Рязанцы пожаловались на вонь от ночного сжигания химии. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, рядом с районом Недостоево, на улице Прижелезнодорожная каждый вечер и ночь жгут какую-то химию. «Воняет жутко», — пишут люди.

Рязанцы отмечают, что вызывали службы, которые приезжали, проверяли воздух днем и ничего не находя. «Потому что все выветривается», — объясняют они.

Жители беспокоятся, что никто ничего не может сделать. Они надеются, что проблему получится решить.