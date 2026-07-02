Рязанцы засняли густой черный дым в Недостоеве

Комментатор предположил, что это выбросы. «Недостоево вчера [1 июля] вечером», — подписал фото пользователь. Напомним, рязанцы уже жаловались на вонь от сжигания химических веществ в Недостоеве. В районе замечали дым.