Рязанцы засняли густой черный дым в Недостоеве
Комментатор предположил, что это выбросы. «Недостоево вчера [1 июля] вечером», — подписал фото пользователь. Напомним, рязанцы уже жаловались на вонь от сжигания химических веществ в Недостоеве. В районе замечали дым.
Рязанцы засняли густой черный дым в Недостоеве. Фото опубликовали в соцсетях.
Комментатор предположил, что это выбросы.
«Недостоево вчера [1 июля] вечером», — подписал фото пользователь.
Напомним, рязанцы уже жаловались на вонь от сжигания химических веществ в Недостоеве. В районе замечали дым.