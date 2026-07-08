Рязанский облсуд оставил под стражей экс-зампреда правительства Никитина

8 июля постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Никитина обвиняют по части 6 статьи 290, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (взятка в особо крупном размере, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Экс-зампред облправительства останется под стражей на полгода, до 2 декабря 2026 года.

Рязанский облсуд оставил под стражей бывшего заместителя губернатора Артема Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе.

8 июля постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Никитина обвиняют по части 6 статьи 290, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (взятка в особо крупном размере, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Экс-зампред облправительства останется под стражей на полгода, до 2 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что суд над Никитиным продолжится в закрытом режиме.

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