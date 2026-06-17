Экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину продлили содержание в СИЗО

Во вторник, 16 июня, в суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего зампреда областного правительства Артема Никитина. Срок, на который продлили содержание под стражей, в пресс-службе не уточнили. Также назначили открытое судебное заседание на 24 июня 2026 года.

Экс-заместителю председателя рязанского правительства Артему Никитину продлили срок содержания в СИЗО. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Во вторник, 16 июня, в суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего зампреда областного правительства Артема Никитина. Срок, на который продлили содержание под стражей, в пресс-службе не уточнили.

Также назначили открытое судебное заседание на 24 июня 2026 года.

Подробнее о задержании бывшего зампреда правительства Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.