Суд над Никитиным продолжится в закрытом режиме

На прошлом заседании прокуратура ходатайствовала о закрытии заседания, потому что сведения, которые планировалось оглашать, могут содержать гостайну. Адвокаты подсудимого не возражали. Судья удовлетворила требование. 29 июня суд продолжили в закрытом режиме по той же причине. Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина. На прошлом заседании бывшему чиновнику зачитали обвинение. По версии следствия, он взятками получил 18,8 миллиона рублей. Как указала прокурор, деньги Никитину передавал предприниматель Максим Амелин за помощь в выигрыше тендеров на участие в культурно-массовых мероприятиях в качестве подрядчика. На одном из заседаний по мере пресечения стало известно, что экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.

Суд над экс-зампредом рязанского правительства Артемом Никитиным продолжится в закрытом режиме. Об этом сообщила журналист РЗН. инфо из зала заседаний Советского районного суда.

На прошлом заседании прокуратура ходатайствовала о закрытии заседания, потому что сведения, которые планировалось оглашать, могут содержать гостайну. Адвокаты подсудимого не возражали.

Судья удовлетворила требование.

29 июня суд продолжили в закрытом режиме по той же причине.

Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина. На прошлом заседании бывшему чиновнику зачитали обвинение. По версии следствия, он взятками получил 18,8 миллиона рублей. Как указала прокурор, деньги Никитину передавал предприниматель Максим Амелин за помощь в выигрыше тендеров на участие в культурно-массовых мероприятиях в качестве подрядчика.

На одном из заседаний по мере пресечения стало известно, что экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.

Подробнее об обстоятельствах уголовного дела Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.