Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
24°
Втр, 30
26°
Срд, 01
28°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.56 / 80.50 29/06 12:27
Нал. EUR 91.57 / 92.70 29/06 12:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
959
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 075
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 502
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
3 125
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Суд над Никитиным продолжится в закрытом режиме
На прошлом заседании прокуратура ходатайствовала о закрытии заседания, потому что сведения, которые планировалось оглашать, могут содержать гостайну. Адвокаты подсудимого не возражали. Судья удовлетворила требование. 29 июня суд продолжили в закрытом режиме по той же причине. Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина. На прошлом заседании бывшему чиновнику зачитали обвинение. По версии следствия, он взятками получил 18,8 миллиона рублей. Как указала прокурор, деньги Никитину передавал предприниматель Максим Амелин за помощь в выигрыше тендеров на участие в культурно-массовых мероприятиях в качестве подрядчика. На одном из заседаний по мере пресечения стало известно, что экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.

Суд над экс-зампредом рязанского правительства Артемом Никитиным продолжится в закрытом режиме. Об этом сообщила журналист РЗН. инфо из зала заседаний Советского районного суда.

На прошлом заседании прокуратура ходатайствовала о закрытии заседания, потому что сведения, которые планировалось оглашать, могут содержать гостайну. Адвокаты подсудимого не возражали.

Судья удовлетворила требование.

29 июня суд продолжили в закрытом режиме по той же причине.

Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина. На прошлом заседании бывшему чиновнику зачитали обвинение. По версии следствия, он взятками получил 18,8 миллиона рублей. Как указала прокурор, деньги Никитину передавал предприниматель Максим Амелин за помощь в выигрыше тендеров на участие в культурно-массовых мероприятиях в качестве подрядчика.

На одном из заседаний по мере пресечения стало известно, что экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.

Подробнее об обстоятельствах уголовного дела Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.