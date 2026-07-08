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Рязанцам рассказали о вреде красноухих черепах для экосистемы города
Рязанцы вновь заметили красноухих черепах на Черезовских прудах. Отмечается, что они живут там несколько лет и научились переживать зимы. Как рассказали в сюжете, красноухая черепаха — агрессивный инвазивный вид родом из Америки. Часто их выпускают в водоёмы, потому что содержание становится обременительным: рептилии быстро растут и требуют профессионального ухода. Этим специалисты объясняют рост их численности. Кроме того, в сюжете рассказали, что черепахи нарушают экосистему: поедают мальков рыб, икру лягушек, личинки насекомых и водные растения.

Рязанцам рассказали о вреде красноухих черепах для экосистемы города. Об этом 8 июля сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Рязанцы вновь заметили красноухих черепах на Черезовских прудах. Отмечается, что они живут там несколько лет и научились переживать зимы.

Как рассказали в сюжете, красноухая черепаха — агрессивный инвазивный вид родом из Америки. Часто их выпускают в водоёмы, потому что содержание становится обременительным: рептилии быстро растут и требуют профессионального ухода. Этим специалисты объясняют рост их численности в стране.

Кроме того, в сюжете рассказали, что черепахи нарушают экосистему: поедают мальков рыб, икру лягушек, личинки насекомых и водные растения.

В эфире телеканала напомнили, что по закону выпускать животных в новые места обитания можно только по согласованию с госорганами.

По словам Элины Антонюк, ведущего научного сотрудника Окского биосферного заповедника, в Рязани красноухие черепахи не могут размножаться из‑за климата.

«Я думаю, что все находки в прудах связаны с тем, что их туда выпускают люди. В более южных регионах нашей страны, к сожалению, он прижился, вид приспосабливается к любым условиям. Это достаточно агрессивный вид, который выедает всё», — указала собеседница телеканала.

При этом в хороших условиях черепахи живут до 50 лет, а вне контроля человека угрожают редким водным растениям и животным.

Напомним, рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Позже администрация города провела проверку. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме.