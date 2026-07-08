Малков назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА
Малков назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА в ночь на 8 июля. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях. По словам главы региона, в ночь на 8 июля над территорией Рязанской области были уничтожены 3 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.
Малков назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА в ночь на 8 июля. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях.
По словам главы региона, в ночь на 8 июля над территорией Рязанской области были уничтожены 3 беспилотника.
Пострадавших и повреждений нет.
Ранее в регионе объявили угрозу БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего над территорией РФ за ночь сбили 415 беспилотников.