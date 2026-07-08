Над Рязанской областью за ночь сбили украинские БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Рязанской областью. Точное количество сбитых дронов не указывается. По данным ведомства, всего в период с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля над регионами России были перехвачены и уничтожены 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Рязанской областью. Точное количество сбитых дронов не указывается.

По данным ведомства, всего в период с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля над регионами России были перехвачены и уничтожены 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.