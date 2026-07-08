В Рязанской области более трех часов длится беспилотная опасность

На территории Рязанской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Сообщение распространила РСЧС. Первое оповещение поступило в 05:37. Жителям рекомендовали избегать открытых участков местности и не подходить к окнам. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112. В 08:33 РСЧС сообщила, что беспилотная опасность сохраняется.