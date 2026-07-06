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ВСУ попытались атаковать Рязанскую область в ночь на 6 июля
В ведомстве уточнили, что всего за ночь над регионами РФ сбили 519 украинских БПЛА. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не уточняется.

ВСУ попытались атаковать Рязанскую область в ночь на 6 июля. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что всего за ночь над регионами РФ сбили 519 украинских БПЛА. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не уточняется.

Ранее в регионе действовала беспилотная опасность.

Обновлено: над Рязанской областью ночью сбили один дрон. Пострадавших и повреждений нет.