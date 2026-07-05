В Рязанской области в третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА
В третий раз на территории региона беспилотную опасность объявили в 22:08 5 июля. Жителей Рязанской области призвали не подходить к окнам и избегать открытых участков на улице.
В Рязанской области в третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Оповещение прислали РСЧС.
В третий раз на территории региона беспилотную опасность объявили в 22:08 5 июля. Жителей Рязанской области призвали не подходить к окнам и избегать открытых участков на улице.