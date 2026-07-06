Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область

По словам главы региона, в ночь на 6 июля над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО в регионе.