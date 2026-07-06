В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 6 июля

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 6 июля. По данным ведомства, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли удары по украинским подразделениям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В министерстве сообщили, что за сутки украинские формирования потеряли более 1,3 тысячи военнослужащих. Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 6 июля.

По данным ведомства, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли удары по украинским подразделениям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях и ДНР.

Группировка войск «Восток», как заявили в Минобороны, продвинулась в глубину обороны противника, а подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области.

В министерстве сообщили, что за сутки украинские формирования, по данным ведомства, потеряли более 1,3 тысячи военнослужащих. Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.

Кроме того, средства ПВО, по информации Минобороны, сбили девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотников самолетного типа.

Ранее говорилось, что в результате удара ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева поражены предприятия ВПК, ТЭК в Киеве и области. В ведомстве сообщили, что Украина применила 625 ударных дронов большой дальности, из них над российскими регионами сбили 613.