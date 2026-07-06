ВС России нанесли удар по объектам ВПК на Украине

В Минобороны сообщили, что в результате удара ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева поражены предприятия ВПК, ТЭК в Киеве и области. Российские войска также поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

ВС России нанесли удар по объектам ВПК на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что в результате удара ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева поражены предприятия ВПК, ТЭК в Киеве и области.

Российские войска также поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.