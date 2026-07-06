Минобороны: Киев ночью пытался массированно атаковать объекты вне зоны СВО

В ведомстве сообщили, что Украина применила 625 ударных дронов большой дальности, из них над российскими регионами сбили 613. Целями атаки ВСУ были объекты ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, в Крыму. «Киев пытался перед саммитом НАТО продемонстрировать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России», — подчеркнули в военном ведомстве.

Киев ночью пытался массированно атаковать объекты вне зоны СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что Украина применила 625 ударных дронов большой дальности, из них над российскими регионами сбили 613. Целями атаки ВСУ были объекты ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, в Крыму.

«Киев пытался перед саммитом НАТО продемонстрировать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России», — подчеркнули в военном ведомстве.