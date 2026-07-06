Беспилотная опасность в Рязанской области действовала более девяти часов

Угрозу БПЛА объявляли в 22:08 5 июля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 07:26 6 июля опасность отменили. Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией региона сбили БПЛА.