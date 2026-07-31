В Рязани обновят ПО транспортной системы и создадут цифровую карту для дорог

На выполнение работ по обновлению программного обеспечения интеллектуальной транспортной системы Рязанской области выделили 25 миллионов 508 тысяч 600 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, цель выполнения работ — автоматизировать работу специалистов с помощью расширения функций интеграционной платформы. Исполнитель должен модифицировать программное обеспечение и настроить его на серверах заказчика. Отмечается, что перед установкой нового ПО проведут тестирование измененной версии в течение 240 часов.

На выполнение работ по обновлению программного обеспечения интеллектуальной транспортной системы Рязанской области выделили 25 миллионов 508 тысяч 600 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, цель выполнения работ — автоматизировать работу специалистов с помощью расширения функций интеграционной платформы. Исполнитель должен модифицировать программное обеспечение и настроить его на серверах заказчика. Отмечается, что перед установкой нового ПО проведут тестирование измененной версии в течение 240 часов.

Кроме того, нужно создать цифровую карту для дорог по следующим улицам:

Московское шоссе;

Первомайский проспект;

Соборная;

Ленина;

Циолковского;

Куйбышевское шоссе;

Ряжское шоссе;

Кремлевский Вал;

Грибоедова;

Свободы (от Окского шоссе до улицы Есенина);

Есенина.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Работы над модифицированным ПО завершат до 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД за 75 миллионов рублей. Они появятся на десяти дорожных участках.