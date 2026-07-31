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В Песочне продлили отключение горячей воды до 31 августа
Срок ремонта трубопроводов, идущих от котельной на улице Новосёлов, дом № 53а, увеличился. Поэтому горячей воды не будет до 31 августа по адресам: улица Новосёлов, дома № 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55; улица Шереметьевская, дома № 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2; улица Васильевская, дом № 16. Напомним, подрядная организация заменит ветхий участок протяжённостью 3 706 метров. Горячую воду в домах отключили еще 25 июня. 31 июля подачу ресурса должны были восстановить.

В Песочне продлили отключение горячей воды до 31 августа. Об этом сообщили в соцсетях РМПТС.

Срок ремонта трубопроводов, идущих от котельной на улице Новосёлов, дом № 53а, увеличился. Поэтому горячей воды не будет до 31 августа по адресам:

  • улица Новосёлов, дома № 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55;
  • улица Шереметьевская, дома № 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2;
  • улица Васильевская, дом № 16.

Напомним, подрядная организация заменит ветхий участок протяжённостью 3 706 метров. Горячую воду в домах отключили еще 25 июня. 31 июля подачу ресурса должны были восстановить.

Фото: группа МУП «РМПТС» в «ВК».