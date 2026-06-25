В Песочне до 31 июля отключили горячую воду

На улице Новосёлов ведётся капитальный ремонт участка трубопроводов, идущих от котельной у дома № 53а. Подрядная организация заменит ветхий участок протяжённостью 3 706 метров. Трубопровод, введённый в эксплуатацию в 1998 году, ранее частично ремонтировали, но его состояние требует полной замены, уточнили в теплосетях. С 25 июня до 31 июля из-за работ отключена горячая вода на улицах: Новосёлов, дома № 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55; Шереметьевская, дома № 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2; Васильевская, дом № 16.

В Песочне до 31 июля отключили горячую воду. Об этом сообщили в РМПТС.

На улице Новосёлов ведётся капитальный ремонт участка трубопроводов, идущих от котельной у дома № 53а. Подрядная организация заменит ветхий участок протяжённостью 3 706 метров.

Трубопровод, введённый в эксплуатацию в 1998 году, ранее частично ремонтировали, но его состояние требует полной замены, уточнили в теплосетях.

С 25 июня до 31 июля из-за работ отключена горячая вода на улицах:

Новосёлов, дома № 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55;

Шереметьевская, дома № 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2;

Васильевская, дом № 16.

Фото: группа РМПТС в «ВК».