В Минпросвещения напомнили о мерах поддержки педагогов
Среди мер поддержки: удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней; сокращенная рабочая неделя — до 36 часов; длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы; досрочная страховая пенсия — ее могут получить работники детских образовательных учреждений, у которых больше 25 лет стажа; право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года; в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки. Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
В Минпросвещения напомнили о мерах поддержки педагогов. Об этом 31 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди мер поддержки:
- удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней;
- сокращенная рабочая неделя — до 36 часов;
- длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы;
- досрочная страховая пенсия — ее могут получить работники детских образовательных учреждений, у которых больше 25 лет стажа;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года;
- в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ. Документ о дополнительных мерах поддержки педагогов вступил в силу 20 июля 2026 года.