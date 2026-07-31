В Минпросвещения напомнили о мерах поддержки педагогов

Среди мер поддержки: удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней; сокращенная рабочая неделя — до 36 часов; длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы; досрочная страховая пенсия — ее могут получить работники детских образовательных учреждений, у которых больше 25 лет стажа; право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года; в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки. Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.

В Минпросвещения напомнили о мерах поддержки педагогов. Об этом 31 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди мер поддержки:

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней;

сокращенная рабочая неделя — до 36 часов;

длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы;

досрочная страховая пенсия — ее могут получить работники детских образовательных учреждений, у которых больше 25 лет стажа;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года;

в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ. Документ о дополнительных мерах поддержки педагогов вступил в силу 20 июля 2026 года.