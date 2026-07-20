Путин утвердил дополнительные меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 20 июля 2026 года. Указ закрепляет особый статус учителя и подчеркивает общественную значимость профессии. Документ предусматривает ряд новых гарантий и мер поддержки для педагогов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 20 июля 2026 года.

Указ закрепляет особый статус учителя и подчеркивает общественную значимость профессии. Документ предусматривает ряд новых гарантий и мер поддержки для педагогов.

Так, учителям гарантируются:

профессиональное развитие и повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности;

наставничество в течение не менее одного года для педагогов, впервые приступивших к работе;

бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств;

бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц;

бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.

Кроме того, учителя с педагогическим стажем не менее 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда». Также указ предусматривает защиту педагогов от угроз жизни и здоровью, связанных с их профессиональной деятельностью.

Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также порядок его выдачи. Региональным властям рекомендовано предоставлять детям педагогов места в детских садах в первоочередном порядке.