Путин утвердил дополнительные меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ
Указ закрепляет особый статус учителя и подчеркивает общественную значимость профессии. Документ предусматривает ряд новых гарантий и мер поддержки для педагогов.
Так, учителям гарантируются:
- профессиональное развитие и повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности;
- наставничество в течение не менее одного года для педагогов, впервые приступивших к работе;
- бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств;
- бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц;
- бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.
Кроме того, учителя с педагогическим стажем не менее 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда». Также указ предусматривает защиту педагогов от угроз жизни и здоровью, связанных с их профессиональной деятельностью.
Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также порядок его выдачи. Региональным властям рекомендовано предоставлять детям педагогов места в детских садах в первоочередном порядке.