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Путин утвердил дополнительные меры поддержки учителей
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 20 июля 2026 года. Указ закрепляет особый статус учителя и подчеркивает общественную значимость профессии. Документ предусматривает ряд новых гарантий и мер поддержки для педагогов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 20 июля 2026 года.

Указ закрепляет особый статус учителя и подчеркивает общественную значимость профессии. Документ предусматривает ряд новых гарантий и мер поддержки для педагогов.

Так, учителям гарантируются:

  • профессиональное развитие и повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности;
  • наставничество в течение не менее одного года для педагогов, впервые приступивших к работе;
  • бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств;
  • бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц;
  • бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.

Кроме того, учителя с педагогическим стажем не менее 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда». Также указ предусматривает защиту педагогов от угроз жизни и здоровью, связанных с их профессиональной деятельностью.

Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также порядок его выдачи. Региональным властям рекомендовано предоставлять детям педагогов места в детских садах в первоочередном порядке.