В День ВДВ в Рязани перекроют еще один участок улицы

Отмечается, что 2 августа с 09:00 до 11:00 закроют движение транспорта по улице Сенной от пересечения с улицей Кольцова и до пересечения с Семинарской. Напомним, в Рязани в День ВДВ проведут торжественные мероприятия. Из-за этого ограничат парковку и движение транспорта.

В День ВДВ в Рязани перекроют еще один участок улицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что 2 августа с 09:00 до 11:00 закроют движение транспорта по улице Сенной от пересечения с улицей Кольцова и до пересечения с Семинарской.

Напомним, в Рязани в День ВДВ проведут торжественные мероприятия. Из-за этого ограничат парковку и движение транспорта. Подробности — по ссылке.