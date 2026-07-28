В Рязани в День ВДВ ограничат парковку и движение транспорта
Парковку частного транспорта ограничат на следующих участках: на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова — с 23:00 1 августа до 18:00 2 августа; на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» спортшколы «Олимпиец», — с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа. Кроме того, с 06:00 до 14:00 2 августа планируют закрыть движение транспорта по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б.
В Рязани в День ВДВ проведут торжественные мероприятия, из-за чего ограничат парковку и движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Парковку частного транспорта ограничат на следующих участках:
- на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова — с 23:00 1 августа до 18:00 2 августа;
- на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» спортшколы «Олимпиец», — с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа.
Кроме того, с 06:00 до 14:00 2 августа планируют закрыть движение транспорта по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б.