Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязанской области
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 20:25 31 июля. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее стало известно, что над Рязанской областью 31 июля перехватили БПЛА.
Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 20:25 31 июля.
Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Ранее стало известно, что над Рязанской областью 31 июля перехватили БПЛА.