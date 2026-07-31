Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязанской области

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 20:25 31 июля. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее стало известно, что над Рязанской областью 31 июля перехватили БПЛА.