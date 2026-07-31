Трамп: США не давали согласия на производство Украиной Patriot

Как отметил Трамп, Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства Patriot. По его словам, такое едва ли произойдет, это оружие может быть направлено и против Вашингтона. Трамп указал, что объяснил Зеленскому на встрече во вторник сложности с возможной передачей США Patriot и Tomahawk Киеву.

США не давали согласия на производство Украиной Patriot, с этим вопросом надо быть осторожным, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом 31 июля сообщило ТАСС.

Как отметил Трамп, Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства Patriot. По его словам, такое едва ли произойдет, это оружие может быть направлено и против Вашингтона.

Трамп указал, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече во вторник, 28 июля, сложности с возможной передачей США Patriot и Tomahawk Киеву.

Ранее стало известно, что глава Белого дома не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot.