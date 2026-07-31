FT: Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times заявил, что пока не уверен в возможности предоставления Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Информацию передает РИА Новости. Он отметил, что Вашингтон изучает этот вопрос, подчеркивая, что система Patriot является «очень необычным оружием». Трамп добавил, что необходимо проявлять осторожность при выдаче лицензий на такую технику, поскольку США не раздают лицензии на подобные системы. Также подчеркивается, что это заявление Трампа прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, где Владимир Зеленский утверждал, что американский лидер уже согласился на передачу технологий Киеву.

Президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times заявил, что пока не уверен в возможности предоставления Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Информацию передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон изучает этот вопрос, подчеркивая, что система Patriot является «очень необычным оружием». Трамп добавил, что необходимо проявлять осторожность при выдаче лицензий на такую технику, поскольку США не раздают лицензии на подобные системы.

Также подчеркивается, что это заявление Трампа прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, где Владимир Зеленский утверждал, что американский лидер уже согласился на передачу технологий Киеву.