Стали известны подробности возгорания автомобиля на трассе в Рязанской области

Отмечается, что УАЗ вспыхнул 30 июля на трассе Р-132 в селе Елино Захаровского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 14:05. Выяснилось, что горела машина, принадлежащая медслужбе Михайловской больницы. Огонь тушили четыре человека и две единицы техники. Ранее сообщалось, что огнем поврежден моторный отсек автомобиля.