Стали известны подробности возгорания автомобиля на трассе в Рязанской области
Отмечается, что УАЗ вспыхнул 30 июля на трассе Р-132 в селе Елино Захаровского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 14:05. Выяснилось, что горела машина, принадлежащая медслужбе Михайловской больницы. Огонь тушили четыре человека и две единицы техники. Ранее сообщалось, что огнем поврежден моторный отсек автомобиля.
Стали известны подробности возгорания автомобиля в Рязанской области. Их привел ИД «Пресса».
Отмечается, что УАЗ вспыхнул 30 июля на трассе Р-132 в селе Елино Захаровского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 14:05.
Выяснилось, что горела машина, принадлежащая медслужбе Михайловской больницы.
Огонь до 15:27 тушили четыре человека и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что поврежден моторный отсек автомобиля.