Возгорание автомобиля произошло в Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Происшествие случилось 30 июля в 14:05 в селе Елино Захаровского округа. Отмечается, что огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пожар тушили четыре человека и две единицы техники. Площадь распространения огня составила 2 м².