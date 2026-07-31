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Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в августе
Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск, а дети Героев России смогут поступать в школы и детсады вне очереди. Также вводится уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров с иностранцами, с штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до одного года. Ужесточается ответственность за незаконный сбор личных данных и нарушение тайны переписки — до четырех лет лишения свободы. С 1 августа зарегистрированные на «Госуслугах» смогут получать налоговые уведомления в приоритетном порядке, а с 6 августа вводится ответственность для управляющих организаций за нарушение правил взаимодействия с операторами связи, с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей.

С 1 августа в России вступят в силу несколько важных законов, о которых сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%. Эти изменения затронут более 160 тысяч россиян и позволят повысить финансовую поддержку граждан.

Володин отметил, что участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Кроме того, с 26 июля дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь имеют право на приоритетное зачисление в школы и детские сады.

Важным направлением работы Госдумы остается защита граждан от мошеннических действий. Володин сообщил о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранными гражданами. За такие правонарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Ужесточена уголовная ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров — теперь за такие деяния грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

С 1 августа также вводится приоритетный порядок получения налоговых уведомлений для зарегистрированных на портале «Госуслуги», при этом сохраняется возможность получать их на бумаге. С 6 августа установлена ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих организаций с операторами связи, максимальный штраф составит до 500 тысяч рублей.