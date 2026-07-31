В России с августа вступят в силу новые законы о пенсиях

В России с августа вступят в силу новые законы, касающиеся индексации накопительных пенсий и срочных выплат. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает «Абзац». Согласно новым инициативам, размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата увеличится на 19,32%. Отмечается, что эти изменения затронут более 160 тысяч граждан страны.

В России с августа вступят в силу новые законы, касающиеся индексации накопительных пенсий и срочных выплат. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает «Абзац».

Согласно новым инициативам, размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата увеличится на 19,32%.

Отмечается, что эти изменения затронут более 160 тысяч граждан страны.