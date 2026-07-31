Мэр Ясинский сообщил, где в Рязани чаще всего ловят нелегальных торговцев

«Чаще всего такие точки приходится ликвидировать на Первомайском проспекте, улицах Тимакова, Новосёлов и Интернациональной, а также на городских пляжах. Продают с машин, с рук, где и как придётся. А это не только нарушает правила, мешает людям и засоряет улицы, но и создаёт реальную угрозу для здоровья — товары с таких точек не проходят никакого контроля», — написал Ясинский. Он напомнил, что для торговли есть специально отведённые места — крытые рынки и магазины, которые помогают в том числе продавать местную продукцию.

Мэр Борис Ясинский сообщил, где в Рязани чаще всего ловят нелегальных торговцев. Пост об этом 31 июля опубликован в его соцсетях.

«Чаще всего такие точки приходится ликвидировать на Первомайском проспекте, улицах Тимакова, Новосёлов и Интернациональной, а также на городских пляжах. Продают с машин, с рук, где и как придётся.

А это не только нарушает правила, мешает людям и засоряет улицы, но и создаёт реальную угрозу для здоровья — товары с таких точек не проходят никакого контроля», — написал Ясинский.

Он напомнил, что для торговли есть специально отведённые места — крытые рынки и магазины, которые помогают в том числе продавать местную продукцию.

Ясинский также уточнил, что в июне административно-техническая инспекция составила 187 протоколов, в июле — 190. Все материалы передают в комиссию, которая штрафует нарушителей. К работе по выявлению точек несанкционированной торговли подключают и полицейских, заключил мэр.

Ранее стало известно, что с начала года за незаконную торговлю в Рязани оштрафовали 1 240 нарушителей. Сумма штрафов составила почти 3,5 млн рублей.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».