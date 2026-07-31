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Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила почти 3,5 млн
В Рязани с начала года 1 240 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 348 тысяч рублей. В мэрии напомнили, что за организацию торговли или оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В Рязани с начала года 1 240 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Об этом сообщает администрация города.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 348 тысяч рублей.

Органы государственной власти и местного самоуправления продолжают контролировать соблюдение правил торговли, чтобы обеспечить порядок и безопасность на территории региона.

В мэрии напомнили, что за организацию торговли или оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне установленных мест гражданам также могут вынести предупреждение либо назначить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.