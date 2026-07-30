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Власти предупредили рязанцев о фейках в домовых чатах
«Активизировались вражеские вбросы в информационное поле. В этот раз площадкой для фейков выбраны социальные сети и чаты в мессенджерах, в том числе домовые чаты. Традиционная деятельность противника направлена на создание атмосферы страха и повышение тревожности граждан», — указано в сообщении. Отмечается, что тематика фейков, которые вбрасывает ЦИПсО [центр информационно-психологических операций ВСУ], самая разная. Рязанцев призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информационные вбросы. «Все предупреждения, оповещения и заявления публикуются в официальных источниках!» — заключили в посте.

Власти предупредили рязанцев о фейках в домовых чатах. Об этом 30 июля сообщили в региональной опергруппе.

«Активизировались вражеские вбросы в информационное поле. В этот раз площадкой для фейков выбраны социальные сети и чаты в мессенджерах, в том числе домовые чаты. Традиционная деятельность противника направлена на создание атмосферы страха и повышение тревожности граждан», — указано в сообщении.

Отмечается, что тематика фейков, которые вбрасывает ЦИПсО [центр информационно-психологических операций ВСУ], самая разная.

Рязанцев призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информационные вбросы.

«Все предупреждения, оповещения и заявления публикуются в официальных источниках!» — заключили в посте.

Ранее рязанцев предупредили о волне дипфейков.