Власти предупредили рязанцев о фейках в домовых чатах. Об этом 30 июля сообщили в региональной опергруппе.
«Активизировались вражеские вбросы в информационное поле. В этот раз площадкой для фейков выбраны социальные сети и чаты в мессенджерах, в том числе домовые чаты. Традиционная деятельность противника направлена на создание атмосферы страха и повышение тревожности граждан», — указано в сообщении.
Отмечается, что тематика фейков, которые вбрасывает ЦИПсО [центр информационно-психологических операций ВСУ], самая разная.
Рязанцев призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информационные вбросы.
«Все предупреждения, оповещения и заявления публикуются в официальных источниках!» — заключили в посте.
Ранее рязанцев предупредили о волне дипфейков.