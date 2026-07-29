Рязанцев предупредили о волне дипфейков

Оперативная группа Рязанской области предупредила жителей о возможном распространении фейков и дипфейков. По информации опергруппы, в ближайшие одну-две недели может увеличиться количество ложных сообщений, в том числе с использованием изображений и видео с губернатором и представителями силовых структур. Жителей региона призвали критически относиться к подобной информации и при возникновении сомнений перепроверять ее по официальным источникам.

Оперативная группа Рязанской области предупредила жителей о возможном распространении фейков и дипфейков.

По информации опергруппы, в ближайшие одну-две недели может увеличиться количество ложных сообщений, в том числе с использованием изображений и видео с губернатором и представителями силовых структур.

Жителей региона призвали критически относиться к подобной информации и при возникновении сомнений перепроверять ее по официальным источникам.