В рязанском лесу нашли заблудившуюся женщину-грибника
Женщина-грибник заблудилась в районе села Борисково Рязанского округа. 29 июля экипаж внедорожника РООО ПСО «Мещера» совместно с сотрудниками полиции обнаружил потерявшуюся.
В рязанском лесу нашли заблудившуюся женщину. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «Мещера».
Женщина-грибник заблудилась в районе села Борисково Рязанского округа.
29 июля экипаж внедорожника РООО ПСО «Мещера» совместно с сотрудниками полиции обнаружил потерявшуюся.
Ранее немецкая овчарка Локи нашла заблудившихся в лесу женщин.
Фото в галерее: ПСО «Мещера» в «ВК».